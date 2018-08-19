Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte Kurban Bayramı kaç gün sorusunun cevabı…

Kurban Bayramı için sayılı saatler kala vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlayıp ne zaman bitecek sorularına cevap arıyor. 9 gün tatil yapacağımız uzun bir tatil için geri sayım devam ediyor. Kurban Bayramı tatilini iple çeken yurttaşlarımız için Kurban Bayramı hakkında merak edilenler...

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili bu sene uzun olacak. Hem kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler hem de Kurban Bayramı tatilini bir tatil fırsatı olarak değerlendirecek olanlar için Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve bitecek sorusunun cevabı önem taşıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinde muhtemelen 9 gün izin yapacak. Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek.

AREFE NEDİR? BU GÜNDE NELER YAPILMASI GEREKİR?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

KURBAN NEDİR?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

1. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

2. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

3. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

4. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.