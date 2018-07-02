Kurban Bayramı ne zaman? Heyecanla beklenen Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken hem kurban ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hem de tatil fırsatı yakalayacak olanlar Kurban Bayramı ne zaman sorusunu soruyor. Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. Kurban Bayramında 9 gün tatil olması da ihtimaller dahilinde. İşte Kurban Bayramı 2018 detayları...

Ramazan Bayramı sonrası tatil planı için Kurban Bayramı en ideal tarih gibi görünüyor. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? İş hayatının yoğun çalışma temposu ve yeni başlayan sıcaklar yurttaşların ne zaman tatil yapacağım sorusunu soruyor. 2018 Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala tatil planlarını şekillendirmek isteyenler Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

İŞTE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN SORUSUNUN CEVABI

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı bekleniyor..

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