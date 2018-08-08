2018 Kurban Bayramı tarihleri: 9 Günlük Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı bu sene haftaiçine denk geldi, haftasonlarıyla da birleşince tam 9 gün tatil olacak. 20 Ağustos Pazartesi arife günü, 21-22-23-24 Ağustos da bayram, yani resmi tatil. Müminler bayramlarda geleneklerine sahip çıkıyor temizliğini yapıyor, tatlılarını hazırlıyor ve sevdiklerini ziyaret ediyor. Yoğun iş hayatı nedeniyle bu uzun resmi tatili fırsat bilenler ise tatile çıkıyor. İşte 2018 Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı’nda bu yılın en uzun resmi tatilini yapacağız. 9 günlük tatil için vatandaşlar rezervasyonlarını yaptı, biletlerini aldı. Binlerce ek sefer düzenlendi. Tatil beldelerinde yer bulmak neredeyse imkansız. Bayramda sevdikleri ile birlikte olmak ve Allah’a yakınlaşabilmek adına kurban kesmek isteyenler de hazırlıklarını sürdürüyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri…

2018 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER (2018)

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

DİYANET’TEN 145 ÜLKEYE KURBAN BAĞIŞI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı nedeniyle yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kurban bağışında bulunulacağını söyledi. Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla düzenlenen vekaletle kurban kesim programı kapsamında gönüllü uğurlama töreni düzenlendi. TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene, Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara Kocatepe Camisi imam hatibi Mehmet Atıcı’nın Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan törende daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuştu.

Yardımlaşmanın ve kurban bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi: “Hem rabbimizle hem de birbirimizle yakınlaşmamıza vesile olan kurban ibadetini, farklı coğrafyalarla farklı güzelliklerle yaşamak aziz milletimizin hayırda bulunduğu elleri hiç tanımadıkları ellerle buluşturmak, onların hayır dualarını almak, sevinçlerine ortak olmak için yola revan olan seçkin bir heyetle bugün bir aradayız.”

“Yüce Mevla bu birlikteliğimizi hayırlı neticelerin elde edilmesine vesile kılsın. Kıymetli kardeşlerim 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile dini esaslara uygun güven ve emanete riayet şiarıyla icra edilen vekaletle kurban kesim organizasyonu bu yıl ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla sizlerle buluştu. Bayramı sevdikleriyle değil yeryüzündeki mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşleriyle idrak etmeyi tercih eden sayısı 385’i bulan siz değerli görevli ve gönüllü dostlarımız ile yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz.”