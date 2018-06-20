Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tarihi ve resmi tatiller listesi…

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil mi? soruları da yurttaşlarımızca araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı'nı geride bırakmamızdan hemen sonra 2018 resmi tatiller listesi ve resmi tatillere ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

Tatil özlemimizin sıcaklarla beraber doruğa çıktığı yaz aylarında hemen herkes 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. Kurban Bayramında 9 gün tatil olması da yüksek ihtimal. İşte 2018 Kurban Bayramı tatili ve resmi tatiller listesi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı bekleniyor..

2018 YILININ RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)