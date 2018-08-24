Kurban Bayramı tatilinde 7 günlük kaza bilançosu: 107 ölü, 561 yaralı 

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde 7 günlük kaza bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre yurt genelinde 143 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 107 kişi yaşamını yitirdi, 561 kişi de yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30’a kadar yurt genelinde 143 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 107 kişi yaşamını yitirdi, 561 kişi de yaralandı.

DÖRDÜNCÜ GÜN

Bayramın son günü 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30´a kadar ise 14 kaza meydana geldi. Antalya (2), Sinop (2), Çorum (2), Gaziantep (2), Aydın, Bursa, Kayseri, Düzce, Osmaniye ve Kocaeli’deki kazalarda 10 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. DHA