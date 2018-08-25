Kurban Bayramı tatilinde 8 günlük kaza bilançosu: 125 ölü, 637 yaralı

Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücüler için yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen bilanço yine çok ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, 25 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00´ye kadar yurt genelindeki trafik kazalarında 125 kişi yaşamını yitirirken, 637 kişi de yaralandı. Kurban Bayramı tatili Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanmıştı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

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Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den gece yarısına kadar Manisa (2), Ordu, Bursa ve Düzce’de meydana gelen 5 kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya (2), Çorum (2), Antalya (2), Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı´da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya (3), Manisa (2), Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya’da meydana geldi.

ARİFE GÜNÜ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum (2), Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Uşak (2), Kocaeli (2), Zonguldak (2), İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane´de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı´nın ilk günü 21 Ağustos Salı günü, İstanbul (2), Sakarya (2), Uşak, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane, Tunceli, Antalya ve Ankara´da toplam 12 kaza oldu. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

EN FAZLA CAN KAYBI, BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Kurban Bayramı´nın ikinci günü olan 22 Ağustos Çarşamba günü ise 29 kaza meydana geldi. İstanbul (3), Gümüşhane (2), Antalya (2), Kırıkkale (2), Adıyaman (2), Malatya (2), Zonguldak (2), Sivas, Bursa, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Burdur, Kocaeli, Bingöl, Samsun, Kütahya, Çorum, Konya, Düzce ve Adana´da meydana gelen kazalarda, 27 kişi öldü, 119 kişi yaralandı.

Bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü ise 21 kaza meydana geldi. Adana (3) Kırıkkale (2), Balıkesir (2), Adıyaman (2), İstanbul (2), Uşak (2), Kütahya, Ordu, Malatya, Çanakkale, Elazığ, Kayseri, Muğla ve Manisa´daki kazalarda, 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı.

Bayramın son günü 24 Ağustos Cuma günü 15 kaza meydana geldi Gaziantep (3), Antalya (2), Çorum (2), Sinop (2), Aydın, Bursa, Kayseri, Düzce, Osmaniye ve Kocaeli´deki kazalarda, 11 kişi öldü, 64 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar ise 17 kaza oldu. Konya (3), Tekirdağ (2), Zonguldak (2), Denizli (2), İstanbul, Aydın, Niğde, Erzincan, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bursa, Gaziantep´te meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı. AA