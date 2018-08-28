Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço

9 günlük Kurban Bayramı süresince sadece kazalar değil, boğulma olayları da onlarca can aldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen trafikte 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı, sularda ise 40 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, başta Ege ve Akdeniz olmak üzere sahil kesimlerine akın etti. Yılın son tatil fırsatı olarak görülen Kurban Bayramı’nda otel, pansiyon ve apartlar dolup, taştı. Turistik ilçe ve beldelerin nüfusu 20- 25 kata kadar arttı. Ege Bölgesi’nin en gözde turizm yerlerinden Bodrum’un 165 bin olan nüfusu, 2 milyona yaklaştı. Yine İzmir Çeşme’nin nüfusu 25 katına çıktı. Balıkesir’in kış döneminde 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa adasında ise Kurban Bayramı’nda nüfus 200 bine çıktı. Nufüsü 145 bin olan Balıkesir’in Edremit ilçesinin nüfusu da 1,5 milyona yaklaştı. Gözde turizm merkezlerinde Antalya ve ilçelerinde de yer kalmadı.

YILIN EN SICAK DÖNEMİNDE PLAJLAR TIKLIM TIKLIM DOLDU

Yılın en sıcak dönemine gelen Kurban Bayramı tatilinde plajlar tıklım tıklım doldu. Yetkililer, boğulma olaylarının yaşanmaması için önlem aldı, uyarılarda bulundu. Ancak tüm önlemlere karşın Kurban Bayramı tatilinde, yurt genelinde deniz, göl, gölet, nehir ve sulama kanallarına serinlemek için giren 40 kişi boğuldu.

EN FAZLA BOĞULMA SAMSUN’DA

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il ise Samsun oldu. Samsun’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 7 kişi boğuldu. Samsun’u, 4 kişinin boğulduğu Şanlıurfa izledi. Turizm merkezi Antalya ve Balıkesir’de de 3’er kişi boğuldu. İstanbul’da ise 2 kişi serinlemek için girdiği denizde boğulurken, 2 kişi de kayboldu.

SAMSUN’DA FACİA YAŞANDI

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 19 Ağustos günü boğulma faciası yaşandı. Serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20), amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi.

BOĞULMA VAKALARININ YAŞANDIĞI İLLER

Ülke genelinde, 23 ilde boğulma vakası yaşandı. Boğulmaların yaşandığı iller şöyle:

Samsun (7), Şanlıurfa (4) Antalya (3), Balıkesir (3), İstanbul (2) Adana (2), Bartın (2), Kütahya (2), Aksaray (1), Artvin (1), Çorum (1), Eskişehir (1) Gaziantep (1), Gümüşhane (1), Iğdır (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), Kırıkkale (1), Mersin (1), Muğla (1), Ordu (1), Sakarya (1), Siirt (1)

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 142 ölü, 859 yaralı

Kurban Bayramı tatili süresince yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı.Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bu bayram tatilinde de üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden tatilin son günü olan 26 Ağustos saat 16.30’a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı.

Bingöl’de 22 Ağustos’ta 8 kişinin ve Erzincan’da 25 Ağustos’ta 3’ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile bayramdaki diğer ölümlü kazalar, yürek yaktı.

DHA-AA