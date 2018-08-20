Anlam dolu Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel resimli bayram mesajları…

Bayramınız kutlu olsun, Kurban Bayramı mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Milyonlarca vatandaşımız bu kutlu bayramı her zaman olduğu gibi yine sevdikleriyle paylaşmak istiyor. Bayramda imkanı olan sevdikleriyle görüşecek hasret giderecek, sevdiklerini görme imkanı olmayanlar ise sosyal medya, SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi ortamlardan sevdiklerinin bayramını mesajlarla kutlayacak. Bizler de bu bayramda mutluluğunuzu paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajları, kurban bayramı mesajları ve resimli bayram mesajlarını derledik...

Bayrama çok kısa bir süre kaldı. Sevdiklerine, yakınlarına ya da akrabalarına mesaj atmamış ya da bayramını kutlamamış herkes için bu yılın en popüler en sevilen mesajlarını derledik. Bayramda sevdikleriyle görüşebilme imkanına sahip olanların dışında , SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi ortamlardan sevdiklerinin bayramını kutlayacak olanlar için en güzel en çok kullanılan bayram mesajları…

ANLAM DOLU KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

*Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım..

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

*Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

*Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Kurban Bayramı diliyorum.

*Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.

*Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabul ve Bayramın Kutlu Olsun…

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2018