Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den bayramda hava durumu tahminleri…

Bayram yaklaşırken planlarını yapmaya başlayanlar Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak sorusuna da cevap arıyor. Bayram tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyenler gidecekleri noktalardaki hava durumunu merakla araştırıyor. Bayram tatilinde yurdun önemli kısmında havanın sıcak ve güneşli olacağı tahmin ediliyor...

Bayram yaklaşırken gözler bayramda hava nasıl olacak sorusunda. Kurban Bayramı’nda yurdu sıcak bir hava bekliyor ancak Türkiye’nin kuzeybatısında yağışlar görülecek. İşte bayram için gün gün hava durumu… 20 AĞUSTOS AREFE HAVA DURUMU 20 Ağustos Pazertesi Kurban Bayramı arefesi yaşanacak, yurdun kuzeybatı kesimleri haricinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır dolaylarında sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece yukarısında seyredecek. 21 AĞUSTOS BAYRAMIN 1. GÜNÜ Bayramın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. gününde Doğu Karadeniz bölgesi yine yağışlı olacak ancak Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yağışlar etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam edecek. 22 AĞUSTOS BAYRAMIN 2. GÜNÜ Bayramın 2. gününde Ordu, Rize, Giresun, Trabzon arasında yağış bekleniyor. Yurdun geri kalan kısımları güneşli ve sıcak havanın etkisinde olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak. Bayramın 3. ve 4. gününde de Doğu Karadeniz hariç güneşli havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN