Kurtarmak istediği arkadaşını ezerek öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 9 ay önce Güner Alvanoğlu ile arkadaşı Caner Coşkun , Mert Özdağ ile kavga etti. Kavga sırasında hızını alamayan Güner Alvanoğlu, arabasını Mert Özdağın üzerine sürdü. Özdağ'ın kenara çekilmesi ile arkadaşı Coşkun'u ezerek ölümüne neden olan Alvanoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Güner Alvanoğlu, tanımadığı insanların arkadaşını dövdüğünü ve arkadaşını araba ile kurtarmak için çabaladığını söyleyerek,'' Araba hareket edince etrafımızdakiler dağıldılar. Caner'de kanlar içinde yatıyordu. Caner'in yüzü kanlar içinde görünce ben arabamla ezdiğimi zannettim'' dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame de 22 Aralık 2017’de gerçekleşen olay şöyle oldu; Caner Coşkun (25) ve Gökhan Çalışkan buluşup birlikte alkol aldılar. Arabalarının aküsünün bittiğini fark edince Caner Coşkun’un tamirci olan arkadaşı Güner Alvanoğlu’ndan (29) yardım isteyerek bulundukları yere çağırdılar. Yanlarına gelen Alvanoğlu ile alkol almaya devam ettikten bir süre sonra Mert Özdağ (23) ve birkaç arkadaşı araba ile aynı yere geldi. Bilinmeyen bir sebep yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve kavganın bitmesi üzerine her iki arkadaş grubu da olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. İddianameye göre, Caner Coşkun ve Güner Alvanoğlu tüfek alarak olay yerine yeniden geldiğinde Mert Özdağ’ı görmesiyle kavga yeniden alevlendi.

ARABAYLA ÜZERİNDEN GEÇTİKTEN SONRA ARKADAŞINI FARK ETTİ

Gökhan Çalışkan kavgayı ayırmaya çalışsa da sanık Alvanoğlu’nun, arabasına binerek Mert Özdağ’ı arabasıyla vurmak için hızla çalıştırdığını ancak Özdağ’ın kenara çekilmesiyle, arabayı görmeyen arkadaşı Caner Coşkun’nun üzerinden geçti. Üzerinden geçtikten sonra arkadaşını fark eden sanık Alvanoğlu, arkadaşı Coşkun’u hastaneye götürdü. Tüm müdahalelere rağmen Caner Coşkun hayatını kaybetti. Mert Özdağ ise olaydan yaralanarak kurtuldu. Soruşturmanın sonunda sanık Güner Alvanoğlu hakkında Caner Coşkun’u ” Olası kastla adam öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi. Alvanoğlu’nun , Mert Özdağ’a yaralaması içinse , ” Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güner Alvanoğlu , Caner Çoşkun'nun babası Erdinç Çoşkun ve katılan avukatları katıldı. Sanık Güner Alvanoğlu , olayın olduğu zaman 9 günlük evli olduğunu belirterek ,'' Caner beni aradı. Aracının aküsünün bittiğini görüşmek istediğini söyledi. Evlilik telaşından uzun süredir görüşememiştik bende görüşmeyi kabul ettim. Buluştuğumuzda arkadaşı ile Caner oturuyorlardı. Caner'in burnunda kan lekesi gördüm ne olduğunu sorduğumda beni geçiştirdi. Aracımın aksü ile onun aracına takviye yaptım. Caner yola yakın duruyor bi anda yoldan geçen siyah bir araç süratli ve Caner'e çarpacakmış gibi geçince bizde tepki gösterdik.'' dedi.

Sanık Alvanoğlu ,'' Siyah araç sesimizi duydu ki durdu. Siyah araçtan tanımadığım 4-5 kişi indi ve kavga çıktı. Kavgayı ayırdım ve Caner’i arabaya bindirip olay yerinden uzaklaştırdım. Arabamla Caner ve Gökhan ile giderken siyah araçtaki kişileri bulabileceğini söyledi. Caner evdeki tüfeğimi getirmemi istedi. Doğru olmayacağını söylememe rağmen ısrar etti.” söyleyerek arkadaşının ısrarı sonucunda tüfeği getirdiğini vurguladı.

”KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE BEN EZDİM ZANNETİM…”

Savunmasının devamında Alvanoğlu,” Tüfeği alıp olay yerine gittiğimde Mert Özdağ’ı gördüm. Mert’i görünce Caner aracı durdurmamı istedi. Müdahale etmek için arabadan inerken tüfeği de aldım. İndiğim esnada kalabalık grup etrafımızı sardı. Caner’den araca binmesini istedim. Tanımadığım insanlar Caner’i alıp dövmeye başlamışlardı. Ne yapacağımı bilemedim Caner’i aracımın arka koltuğuna alıp uzaklaşmak istedim. Etrafımızdakiler araba hareket edince aniden dağıldı. Caner’i aradım o esnada, Caner 5 metre ilerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen müdahale edip hastaneye götürdüm. Hastanede Caner’in yüzünü kanlar içinde görünce ben arabamla ezdiğimi zannedip emniyette o şekilde ifade verdim. ” diye konuşarak suçlamaları kabul etmedi.

”KASITLI OLARAK ARABAYI ÜZERİNE SÜRDÜ!”

Duruşma Caner Çoşkun’nun babası Erdinç Coşkun ise olayı görmediğini ve sanık Alvanoğlu’nun kasıtlı olarak arabayı üzerine sürerek ölümüne sebep olduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu belirti. Acılı babanın avukatı Emin Batmazoğlu ise,”Sanığın anlattığı gibi olmamıştır. Tamamen kurguya dayalı bir beyanda bulunmuştur. İlk beyanları ile şimdiki beyanları çelişkilidir.'' dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, tanıkların zorla getirilmesi için müzekkere çıkarılmasını ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.