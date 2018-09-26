AKP’li Kurtulmuş: İttifak görüşmesi resmi değil

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz'ın görüşmesine ilişkin, "Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir." dedi.

Kurtulmuş, Balıkesir Öğretmenevi’nde AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın görüşmesine ilişkin detayları sorması üzerine Kurtulmuş, “Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir.” diye konuştu.

HENÜZ TEMENNİ SAFHASINDA

AKP’nin gelenekleri bulunan bir parti olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Bu ilk temasla, ilk gayriresmi görüşmeden sonra heyetler arasında resmi görüşmelere geçilebilir. AKP’nin kendi müzakere ortamları vardır, kararı bu ortamlarda alırız. Yani partinin MYK, MKYK’sinde ve sonunda genel başkana konu arz edilir. Bundan sonraki süreçte müzakerenin nasıl devam edeceği, ne şekilde olacağı kararlaştırılır. Henüz temenni safhasından öteye bir adım atılmış değildir. Karşılıklı olarak her iki taraf da iyi niyetle böyle bir meselenin olabileceği konusunu bir dost meclisinde konuşmuşlardır. Bu, bir resmi görüşme değildir. Bundan sonra resmi görüşmeler eğer gerekiyorsa devam edecek. Bu anlamda biz, AK Parti olarak, Türkiye’yi yöneten siyasi partiyiz. Herhangi bir şekilde, her seçim bölgesinde en iyi, halktan en fazla oy alabilecek, partiyi en iyi taşıyabilecek adayımızı, meclis üyelerimizi de düşünürsek adaylarımızı tespit etme sürecindeyiz. Eğer bu süreç içinde şartlar oluşursa, müzakereler o noktaya gelirse ittifakın her iki parti ve millet için de hayırlı olacağına kanaat getirilirse ittifak görüşmeleri devam eder.”

AA