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Kuru yük gemisi karaya oturdu!

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Keçikaya mevkii açıklarında, borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden biri karaya oturdu.

android-time 19:22
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde Keçikaya mevkii açıklarında, borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden biri karaya oturdu.

Türk bandıralı hacizli 2 gemi, iddiaya göre İstanbul Pendik açıklarında demirliyken bakım ve onarım için Yalova’ya getirildiği sırada gemilerden biri karaya oturdu. Kurtarma römorku ile müdahale edilen gemi için gün boyu çalışma yapıldı.

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Olay yerinin sahil kısmında jandarma ekipleri de yer aldı. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de soruşturma başlattı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:5217.11.2018
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