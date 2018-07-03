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Kurultay için ilk imzalar atıldı!

CHP Büyük Kurultay delegeleri olağanüstü kurultay için imza topluyor...

android-time 22:49 3 Temmuz 2018
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Kurultay için ilk imzalar atıldı!
CHP Büyük Kurultay delegeleri olağanüstü kurultay için imza topluyor...

CHP’nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız Olağanustu Kurultay için ilk imzalari verip, Genel Başkanlık için Muharrem İnce’yi önerdi.

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Gerçekgündem’in haberine göre; Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz’ ifadelerinde bulundular.

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Son güncelleme: android-time 23:2503.07.2018
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