Kurultaya gitmeyen CHP’nin vitrini değişiyor

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu yenileniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası başlayan ‘değişim’ çağrıları üzerine A takımında değişiklik yapacak. Muhalifler ise bu hafta sonu bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek ve tüzük kurultayının toplanmasında ısrarcı olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 kişilik MYK'sında Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcıları bulunuyor. Bu ekipten birçok ismin gideceği belirtilerken, Kılıçdaroğlu yeni ekibini Parti Meclisi üyeleri arasından seçecek. Toplam 60 kişi olan Parti Meclisinde 12 muhalif isim bulunuyor. Mevcut MYK üyeleri de düşüldüğünde geriye 30 üye kalıyor. CHP'nin yeni MYK'sına Parti Meclisi üyeleri Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Oğuz Kaan Salıcı, Gökan Zeybek, Yunus Emre gibi isimlerin taşınabileceği vurgulandı.

SERT DİSİPLİN ÖNLEMİ

CHP'deki değişim MYK ile sınırlı kalmayacak, disiplin konusunda da sert adımlar atılacağı kaydedildi. Tartışma sürecinde partinin yıpratıldığını belirten Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önünde eylem yapan, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanların yanı sıra kamuoyunu özellikle imza sayıları üzerinden yanıltanlar hakkında disiplin sürecini başlatacağı öğrenildi.

Muhalifler ise MYK’da yapılacak bir değişimin yeterli olmadığını savunuyor. İmza veren delegelerle hafta sonu geniş çaplı bir değerlendirme toplantısı yapılıp, yol haritası belirlenecek. Muhalifler tüzük kurultayınıda kısa sürede toplayabileceklerini vurguluyor. Tüzük kurultayı için 250 imza gerekiyor ancak tüzükte madde değişikliği yapabilmek için yine salt çoğunluk olan 622 delegenin desteği gerekiyor.