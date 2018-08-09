Kuşadası’nda facia: 7’si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında, saat 03.25'te, düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve dalış timi ile helikopter, uçak ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin arama- kurtarma çalışmasıyla 4 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yapılan çalışmalarda, 7’si çocuk 9 kaçak göçmenin cansız bedeni sudan alındı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre, kayıp göçmenin olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Botun battığı bölgede, teyit amaçlı dalış timinin görevlendirildiği kaydedildi.

ÖLENLER IRAKLI

Batan lastik bottaki 13 kişiden 12’sinin Irak, 1’inin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Faciada yaşamını yitiren 9 kişinin tamamının da Iraklı olduğu tespit edildi. Kurtarılanlar arasındaki Suriyeli’nin ise organizatör olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu bildirildi.İki ayrı aileye mensup oldukları belirlenen Iraklı kurtarılan kaçakların ifadelerinde, kendilerine can yeleği verilmeyince itiraz ettiklerini, ancak buna rağmen zorla bota bindirildiklerini söyledikleri kaydedildi.