Kuşdili Çayırı için son bir ay

Doğal sit alanı olan Kadıköy’deki tarihi Kuşdili Çayırı’nın zemin altını katlı otoparka çeviren plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Daha önce defalarca iptal edilen plan, itirazlar için 19 Haziran’a kadar askıda kalacak.

Kadıköy'de 3. Derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı için hazırlanan imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 27 Nisan 2018 tarihinde onaylanarak 21 Mayıs günü askıya çıkarıldı.

Plana itirazlar, 19 Haziran'a kadar Kadıköy Belediyesi'ne İBB'ye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılabilecek.

1977'DE DOĞAL SİT İLAN EDİLDİ

Şu an üzerinde itfaiye binası bulunan ve açık otopark olarak kullanılan yaklaşık 40 dönümlük parselin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kuşdili Çayırı olarak bilinen alan, 1977 yılında “doğal sit alanı” ilan edildi. Koruma kurulu, 1981'de “doğal anıt” tescili ile birlikte “Kuşdili Çayırının tarihi ve doğal durumuna en uygun statünün yeşil alan olduğu ve haftanın belli günlerinde otopark olarak kullanılabileceği” kararı aldı. 1988'de de “Kuşdili Çayırı’nın Doğal Sit Alanı olması nedeniyle kalıcı tesislere izin verilmeyip sadece otopark ve pazar yeri olarak kullanılabileceği” kararı verildi.

MAHKEMELER İPTAL ETTİ

2007 yılında da Kuşdili Çayırı'na AVM yapılmasının önünü açılarak “özel proje alanı” ilan edildi. Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava üzerine bu plan 2009 yılında iptal edildi. Bunun üzerine 2013 yılında Kuşdili Çayırı için “park, zeminaltı otopark ve itfaiye alanı” olarak hizmet verecek şekilde plan değişikliği hazırlandı. Bu planın yürütmesi de Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası'nın açtığı davalar üzerine iptal edildi. Bu kararların ardından en son hazırlanan plan 21 Mayıs 2018 günü askıya çıkarıldı.

1.50 METRELİK TOPRAK BIRAKILACAK

Yeni planda da Kuşdili Çayırı'nın üstü park, dinlenme alanı, itfaiye alanı, yol ve dere alanı olarak düzenlendi. Park ve dinlenme alanının yüzde 50'lik kısmında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği minimum 1.50 metrelik toprak derinliği bırakılmak kaydıyla kamuya hizmet edecek nitelikte zemin altı katlı otopark yapılacak.

KADIKÖY BELEDİYESİ:ZEMİN ALTI OTOPARKI İPTAL EDİN

Bu plan değişikliğine ilişkin görüş veren Kadıköy Belediyesi, zeminaltı otoparkın iptal edilmesini isteyerek şu itirazlarda bulundu:

“Park olarak ayrılan alanın yüzde 50'lik kısmının zeminaltı katlı otopark olarak düzenlenmesi ile alanın yeşil alan, park olarak işlevlendirilmesi mümkün olamayacaktır. Çünkü yer altı otoparkları kentsel toprakların koruma kullanma dengesini bozmakta ve gerek kentsel toprak kaybı gerekse iklim ve ekolojik dengeler açısından son derece büyük sakıncalar taşımaktadır. Zemin altı otopark, antik Khalkedon kalıntıları için de zarar verici niteliktedir. “

İSKİ, planlama alanının kısmen Kurbağalıdere dere işletme bandı ve taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığını ifade ederek bu alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi yönünde görüş bildirdi. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü de alanın sıvılaşma riski taşıdığı uyarısında bulundu.