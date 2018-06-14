Kütahya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri…

Türkiye ve Müslüman dünyası Ramazan bayramını, bayram namazı ile karşılayacak. Kütahya'da yaşayan vatandaşlarımız da "Kütahya bayram namazı saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor. Diyanet'in il il açıkladığı bayram namazı saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Kütahya bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri...

Ramazan ayının ardından dostluk ve kardeşliğin habercisi Ramazan bayramına, bayram namazı ile başlamak isteyen Kütahyalı’lar bayram namazı saat kaçta olduğunu araştırıyor. Haberimizin içerisinde yer alan, il il bayram namazları saatlerinin yanı sıra Kütahya bayram namazı saati bulunuyor.

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kütahya bayram namazı, Diyanet'in belirlediği saat olan 06:17’de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAMI HADİSLERİ

Ramazan-ı şerifin son günü ile bayramın ilk günü arasındaki geceye Ramazan bayramı gecesi denir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet'e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir.

Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, 3 günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Din kardeşiyle 3 günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur.) [Ebu Davud]

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hz. Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hz. Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hz. Ebu Bekir'e, (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir) buyurdu. (Buhari)