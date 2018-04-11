Kut’ül-Amare 17 sayfa 23 Nisan ise 3 cümle

Diyanet Çocuk Dergisi’nin kapağı ve sayfaları Osmanlı’nın İngilizlere karşı zaferiyle sonuçlanan Kut’ül-Amera Muharebesi’ne ayrıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise yok sayıldı.

Diyanet'in yayın organı Diyanet Çocuk'un nisan sayısı çıktı. Derginin kapağı ve sayfaları ise, Kut'ül-Amare Zaferi'ne ayrıldı. Testler ve bulmacalarda da, Kut'ül-Amare yer aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise adeta yok sayıldı. Dergideki çizgi romanlarda bile Kut'ül-Amare işlendi. 23 Nisan'a sadece “Tarihte bu ay” köşesinde, kısa bir şekilde değinildi. Diyanet Çocuk Dergisi'nde, 29 Nisan 1916'da yapılan ve Osmanlı'nın İngilizler'e karşı zaferiyle sonuçlanan Kut'ül-Amare muharebesine 17 sayfa yer ayrıldı.

ATATÜRK ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ise “Marifetli Takvim” sayfasında 3 cümleyle yer verildi ve ‘'23 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından TBMM açıldı. İlerleyen yıllarda bu gün çocuklara armağan edildi ve daha sonra Ulusal Egemenlik Bayramı ile birleştirildi. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukların folklor oyunlarını izlemek size de keyif veriyor mu?” denilmekle yetinildi.

Kut'ül-Amare'nin tarihteki önemi

Kut'ül-Amare Muharebesi, 29 Nisan 1916'da yapılmış ve Osmanlı'nın İngilizler'e karşı zaferiyle sonuçlanmıştır. İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül-Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınması başarasıyla sona ermiştir.