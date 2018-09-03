Kuyumcu kuryesinden 400 bin liralık altın çaldılar

Pendik'te bir kuyumcu kuryesi aracına bindiği sırada elinde bulunan çanta kapkaççılar tarafından alındı. Çantayı bırakmak istemeyen kurye yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kapkaççılar 400 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu.

Olay saat 11.00’de Pendik Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuyumcuya bir miktar altın bıraktıktan sonra aracına yönelen Abdulcelil Ünal, aracının kapısını açtığı sırada içinde 3 kişi bulunan bir araç Ünal’ın yanına yaklaştı. Ünal’ın elindeki 400 bin lira değerinde altın bulunan çantayı alan zanlılar kaçtı. Bu sırada Ünal, kapkaççıların aracına asıldı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi. Bu esnada aracın içinde bulunan bir kişi silahın kabzasıyla Ünal’ın burnuna vurdu. Kurye araçtan düşerek yaralandı. Kapkaççılar ise altınlarla birlikte ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kurye ise tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)