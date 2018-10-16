Kuyumcuyu öldüren soyguncular hâlâ yakalanamadı!

Esenler’de 29 Aralık 2017’de meydana gelen olayda Gürcistan uyruklu biri kadın 4 kişi Sedat Eyüp Koçer ait kuyumcu dükkanını soymak için harekete geçti.
Raibuli Abralaya ve Shorena Kukhilova’nın çift gibi girdikleri dükkandaki hal ve tavırlarından şüphelenen Ali Nihat Koçer dükkan kapısını gözetlemeye başladı.
Çok geçmeden diğer iki soyguncu da yüzlerinde peçe ve çarşafla kadın kılığında ellerinde silahla baskın yaptılar. Kuyumcu Koçer ve soyguncular arasında çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada sürünerek kaçmaya çalışaın soygunculara, Eyüp Sedat Koçer elindeki silahın kabzasıyla vurarak engel oldu. Ancak soyguncular kaçmayı başardı.
Şahısların peşinden dükkandan çıkan Eyüp Sedat Koçer aldığı kurşun yarasıyla yere yığıldı.
YARALANAN SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR YAKALADI
Hastaneye kaldırılan kuyumcu Eyüp Sedat Koçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soygunculardan Raibuli Abralava ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bir diğer soyguncu Giorgi Shonia ise yaralandığı için daha fazla kaçamayınca vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Diğer iki soyguncu ise yakalanamadı.
Haklarında yapılan soruşturmanın ardından; hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine konulan Giorgi Shonia ile halen firari olan Nika Darchia ve Shorena Kukhilava isimli kadın hakkında iddianame hazırlandı.
Savcılık şahıslar hakkında “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme”, “Nitelikli yağmaya teşebbüs”, “Silahla tehdit”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “Mala zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.