Kuyumcuyu öldüren soyguncular hâlâ yakalanamadı!

İstanbul Esenler’de kuyumcu dükkanına soygun yapmak için çarşaflı ve silahlı giren ve girdikleri çatışmada, kuyumcu Eyüp Sedat Koçer'i öldüren Gürcistan uyruklu 3 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. İkisi halen firari olan soyguncular için ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 10 aydır İstanbul polisinden kaçmayı başaran iki soyguncu yakalanabilirse diğer arkadaşları gibi hakim karşısına çıkarılacaklar.

Esenler’de 29 Aralık 2017’de meydana gelen olayda Gürcistan uyruklu biri kadın 4 kişi Sedat Eyüp Koçer ait kuyumcu dükkanını soymak için harekete geçti.

KARI KOCA GİBİ KUYUMCUYA GİRDİLER

Raibuli Abralaya ve Shorena Kukhilova’nın çift gibi girdikleri dükkandaki hal ve tavırlarından şüphelenen Ali Nihat Koçer dükkan kapısını gözetlemeye başladı.

Çok geçmeden diğer iki soyguncu da yüzlerinde peçe ve çarşafla kadın kılığında ellerinde silahla baskın yaptılar. Kuyumcu Koçer ve soyguncular arasında çatışma çıktı.

SOYGUNCULARIN PEŞİNDEN GİTTİ

Çıkan çatışmada sürünerek kaçmaya çalışaın soygunculara, Eyüp Sedat Koçer elindeki silahın kabzasıyla vurarak engel oldu. Ancak soyguncular kaçmayı başardı.

Şahısların peşinden dükkandan çıkan Eyüp Sedat Koçer aldığı kurşun yarasıyla yere yığıldı.

YARALANAN SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR YAKALADI

Hastaneye kaldırılan kuyumcu Eyüp Sedat Koçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soygunculardan Raibuli Abralava ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bir diğer soyguncu Giorgi Shonia ise yaralandığı için daha fazla kaçamayınca vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Diğer iki soyguncu ise yakalanamadı.

Haklarında yapılan soruşturmanın ardından; hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine konulan Giorgi Shonia ile halen firari olan Nika Darchia ve Shorena Kukhilava isimli kadın hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık şahıslar hakkında “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme”, “Nitelikli yağmaya teşebbüs”, “Silahla tehdit”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “Mala zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.