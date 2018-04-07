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Kuzey Irak’a hava harekatı! Altı terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında altı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

android-time 10:55 7 Nisan 2018
Haberler Gündem
Kuzey Irak’a hava harekatı! Altı terörist öldürüldü
TSK tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında altı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son güncelleme: android-time 10:5607.04.2018
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