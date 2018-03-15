Kuzey Irak’a hava harekâtı

TSK'dan yapılan açıklamada teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre; ‘ Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir ‘denildi.