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Kuzey Irak’a hava harekâtı

TSK'dan yapılan açıklamada teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edildiği bildirildi.

android-time 08:07 15 Mart 2018
Haberler Gündem
Kuzey Irak’a hava harekâtı
TSK'dan yapılan açıklamada teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre; ‘ Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir ‘denildi.

Son güncelleme: android-time 08:0915.03.2018
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