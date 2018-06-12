Bakan Canikli: "Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız."

Kandil’e yönelik düzenlenen operasyona yönelik Anadolu Ajansına açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: “Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak’ta kalacağız.” dedi. Canikli İran’a operasyonun birlikte yapılması teklifinin götürüldüğünü ancak şu ana kadar her hangi bir ilerle kaydedilmediğini de dile getirdi.

“Üs bölgelerindeki tahkimatlar belli bir aşamaya geldi, şimdi bir sonraki sürece geçiyoruz.” diyen Canikli şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı. Bu bölgede üs bölgeleri oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. Üs bölgeleri oluşturulmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı.

Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Geçici operasyon yapıp dönmek değil.

Yılbaşından bugüne kadar 500’den fazla terörist Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirildi. Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu.