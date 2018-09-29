Kuzey Irak’tan acı haber: Bir şehit dört yaralı

Kuzey Irak'taki operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Öte yandan Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen altı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan olayla ilgili yapılan açıklamada; “Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında 29 Eylül 2018 tarihinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

ALTI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK’dan yapılan bir başka açıklamada ise, “Irak kuzeyi/Gara bölgesine 29 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.