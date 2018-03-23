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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi!

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü TIR devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

android-time 12:18 23 Mart 2018
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi!
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü TIR devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
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