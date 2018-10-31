KYK burs ve kredi sonuçları adım adım yaklaşıyor… KYK burs başvuru sonuçları için dikkat çeken tarih!

KYK burs başvuru sonuçları merakla araştırılıyor ve geçtiğimiz sene KYK burs başvuru sounçlarının açıklandığı tarih bu noktada ipucu veriyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Kasım ayına girerken KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. KYK burs başvuru sonuçları için merak edilen tarihler...

Ekonomik gelirlerine katkı sağlayacak olan KYK burs başvuru sonuçlarını bekleyen öğrenciler, geçtiğimiz sene KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklandı sorusunu soruyor… Kısa bir süre önce başvuruların sona ermesiyle birlikte “kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanması yaklaşık bir ay sürmüş ve kasım ayı içerisinde açıklanmıştı. İşte KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması için ipucu veren tarih; KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR? Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

BURS KESİLİRSE BU DETAYA DİKKAT!

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenim kredisi kesilme sebepleri:

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması.

Bursun kesilme sebepleri:

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması.

2018-2019 YILI KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2019 yılı için kredi ve burs miktarlarında gerçekleştirilecek olan zamlar duyurulmuştu. Buna göre 2019 yılında burs ve kredi alacak lisans öğrencileri 500 TL, yüksek lisans öğrencileri 1000 TL ve doktora öğrencileri 1500 TL para alacak.