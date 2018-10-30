KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KYK burs sonuçları için ipucu veren tarih…

Üniversite öğrencileri, aile desteğinin yanı sıra çeşitli kişi ve kurumlardan maddi olarak destek almak istiyor. Öğrencilerin maddi durumlarına destek olacak KYK bursu ve öğrenim kredisi için başvurularını tamamlayanlar sonuçlara odaklandı. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması için ipucu veren tarih...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu anlamda maddi durumu yetersiz olan öğrencilere karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödenmesi koşuluyla öğrenim kredisi veriyor. Başvurular ise birçok resmi işlemlerin gerçekleştirildiği e-Devlet kapısında yapıldı, şimdi KYK burs sonuçları için bekleyiş başladı. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmasa da geçen yıl baz alındığında ipucu veren tarihi ortaya çıkıyor.

KYK BURS SONUÇLARI GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

-Ön lisans öğrencileri,

-Lisans öğrencileri,

-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile – ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

-Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

-ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

-Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre – Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



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