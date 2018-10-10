KYK burs başvuru tarihi için tahminler! KYK burs ve kredi başvuruları o tarihleri ne zaman?

KYK burs ve kredi ücretleri de Cumhurbaşkanı açıklaması ile belli oldu. KYK burs başvuruları için merakla tarih araştıran öğrenciler KYK resmi internet sitesini anbean kontrol ediyor. Geçtiğimiz aylarda yurt başvuruları ile ilgili bütün işlemler tamamlanmıştı, şimdi gözler burs ve kredi başvurularında. KYK kredi ve burs başvuruları için o tarih mi bekleniyor?

KYK burs başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. KYK burs başvurularının başlaması için tüm üniversite kayıtlarının tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başladı? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için ipucu veren konular…

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ İÇİN O TARİH Mİ BEKLENİYOR?

Üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri tamamlandıktan sonra KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 16 Ekim tarihinde başlamıştı.

EK KONTENJAN İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ GELDİ

Ek kontenjan, özel yetenek sınavı veya lisans tamamlama programıyla yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora eğitimi gören ara sınıf öğrencileri dâhil), yurt içi/yurt dışı eğitim programlarına katılan, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler ile diğer öğrencilerin (diploma notu ile dikey geçiş yapan, GATA'dan elenen vb.) yurt başvuruları 3-10 Ekim 2018 tarihleri arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden alınacaktır.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.