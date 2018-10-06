KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi ücretleri belli oldu!

12 ay süre ile öğrencilere destek sağlayan KYK burs ve kredileri için başvuru tarihi bekleniyor. KYK burs başvurularının başlaması için tüm üniversite kayıtlarının son bulması gerekiyor. KYK bursu ve öğrenim kredisi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Üniversitelerin açılması ile birlikte maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularını bekliyor. Yurtkur’dan kredi ve burs açıklaması bekleyenler KYK resmi sitesini anbean takip ediyor. YKS ve DGS ek yerleştirmeleri ile üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından Yurtkur açıklaması ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.