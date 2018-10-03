KYK burs başvuruları başladı mı? Kimler KYK bursu veya kredisine başvurabilir?

Öğrenciler heyecan için KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak araştırıyor. Eğitim öğretim maratonunun başlamasının ardından maddi destek almak isteyen öğrenciler Yurtkur'dan yapılacak KYK burs ve öğrenim kredisi açıklamasını bekliyor. Peki 2018'de KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, kimler başvuru yapabilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. 12 Ay süre ile öğrencilere destek sağlayan KYK burs ve kredileri için başvuru tarihi bekleniyor. KYK burs başvurularının başlaması için tüm üniversite kayıtlarının son bulması gerekiyor. İşte ayrıntılar…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL’den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.