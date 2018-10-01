KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli mi? KYK burs başvuruları için gözler Yurtkur’da!

Barınma imkanı ve maddi destek imkanı sağlayan Yurtkur'dan öğrenciler burs ve kredi başvuru tarihini bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. Peki 2018 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılacak?

Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de KYK burs başvuruları oluyor. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca ihtiyaçlarını karşılaması ve maddi destek anlamında ellerini büyük oranda rahatlatacak KYK burs başvuruları için henüz tarih belli değil. Maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK'dan burs ve kredi başvuruları ile açıklamaları bekliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.