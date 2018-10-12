KYK burs başvuruları için heyecan dolu geri sayım… KYK burs ve kredi başvuru tarihi ne zaman?

KYK burs ve öğrenim kredilerine başvurmak isteyne öğrenciler merakla KYK burs başvuru tarihini araştırıyor. KYK burslarının başvurularının başlaması için belli koşulların yerine gelmesi bekleniyor. KYK burs başvuru tarihleri için bazı detaylar ipucu veriyor. İşte detaylar...

Öğrencilerin gözü kulağı Kredi Yurtlar Kurumu’nda ve KYK burslarının başvurularının başlayacağı tarihte. KYK burs başvurularının başlamasıyla öğrenciler eğitim hayatları için ekonomik destek sağlayacak olan burslara ve öğrenim kredisine başvuracak. KYK burslarına başvuru için hangi koşulların gerçekleşmesi bekleniyor?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları için resmi bir tarih açıklaması olmasa da, geçtiğimiz yıllardaki KYK burs başvurusu tarihleri bu konuda fikir verici nitelik taşıyor. 2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim’de başlayan başvuruların bu yıl da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor…

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi için KYK bursu alacak olan öğrenciler sabırsızlıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması üzerine KYK burs ücretleri bu yıl;

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

*Lisansta 500 TL

*Yüksek Lisansta 1.000 TL

*Doktorada 1.500 TL oldu.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.