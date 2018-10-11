KYK burs başvuruları için o gün mü bekleniyor? KYK burs başvuru tarihi merak edilenleri…

KYK burs başvurusu için geçtiğimiz yıllardaki tarihler ipucu veriyor. KYK burs başvurularının başlaması için tüm üniversite kayıtlarının tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başladı? İşte bu seneki KYK burs başvuruları için ipucu veren tarihler ve merak edilenler...

KYK burs başvuruları için resmi bir tarih açıklaması olmasa da, geçtiğimiz yıllardaki KYK burs başvurusu tarihleri bu konuda fikir verici nitelik taşıyor. 2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim’de başlayan başvuruların bu yıl da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor…

BURS İMKANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

BAŞVURULAR E DEVLET SİSTEMİNDEN

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.