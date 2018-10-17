KYK burs başvuruları: KYK burs ve kredi başvursunda kimlere öncelik verilecek?

KYK burs başvuruları başladı, peki ne zamana kadar sürecek? Başvurular 21 Ekim 2018 Pazar günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Öğrenci, başvuru yaparken herhangi bir ücret ödemeyecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek. KYK burs başvurusu nasıl yapılır ve öncelik belgeleri nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı ve başvuru sürecinde bazı detaylar dikkat çekiyor. KYK burs başvurularında bazı öncelik belgeleri bulunuyor, bu belgeler burs alımını kesinleştirmese de burs çıkma ihtimalini artırıyor. Peki KYK burs başvurusu nasıl yapılıyor ve KYK bursları için öncelik belgeleri neler?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak

KYK BURS ÖNCELİK BELGELERİ NELER?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor. Bütün öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması ve başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.

Başvuru esnasında öncelik durumu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.