Yurtkur KYK burs başvurusu sonuçlarını ne zaman açıklayacak? KYK burs sonuçları için tarih verildi mi?

KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürecine girildi. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması uzun sürmesi beklenmiyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması için ipucu veren tarih...

Üniversite öğrencileri KYK burs başvuru sürecini tamamladı şimdi gözler Yurtkur’dan gelecek burs sonuçları açıklamasında. Kısa bir süre önce başvuruların sona ermesiyle birlikte “kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanması yaklaşık bir ay sürmüş ve kasım ayı içerisinde açıklanmıştı. KYK burs sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.

KYK BURS SONUÇLARI GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı tahmin ediliyor.



BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

-Ön lisans öğrencileri,

-Lisans öğrencileri,

-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile – ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

-Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

-ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

-Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre – Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

2018-2019 YILI KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2019 yılı için kredi ve burs miktarlarında gerçekleştirilecek olan zamlar duyurulmuştu. Buna göre 2019 yılında burs ve kredi alacak lisans öğrencileri 500 TL, yüksek lisans öğrencileri 1000 TL ve doktora öğrencileri 1500 TL para alacak.