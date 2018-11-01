KYK burs sonuçları ne zaman? KYK burs sonuçları sonrası taahhütname detayı…

KYK burs başvuru sonuçları için beklenen gün adım adım geliyor. YURTKUR tarafından KYK burs ve kredi başvurularının sonuç tarihi konusunda net bir açıklama yapılmamış olsa da kasım ayının ilk 15 gününde KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayı süreci başlayacak...

KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinden tarih detayı araştırmaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak olan KYK burs başvuru sonuçlarının heyecanı devam ediyor. 21 Ekim tarihinde sona eren KYK başvurularının ardından milyonlarca öğrenci, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor.

GEÇEN SENE KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir. Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI SONRASI TAAHHÜTNAME DETAYI

Kurumunun resmi web sitesinde taahhütname onayı olarak şu açıklama yapıldı: Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

BURS KESİLİRSE GERİ ÖDEMEK GEREKİYOR

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.