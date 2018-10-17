KYK burs ve kredi başvuru şartları neler? Kimler KYK bursu başvurusu yapabilir?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı, 21 Ekim'de ise sona erecek. Öğrenciler başvurularını e-Devlet kapısında yapabilecek. Buna göre 2018-2019 dönemi burs ve öğrenim kredisi içinde başvuru yapmak isteyen adayların bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Bu sene lisans öğrencilerine 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1000 TL, doktora öğrencilerine ise 1500 TL verilecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu anlamda maddi durumu yetersiz olan öğrencilere karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödenmesi koşuluyla öğrenim kredisi veriyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları için hangi bilgiler gerekiyor, kimler başvuru yapabiliyor? KİMLER BURS ALABİLİR? Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR? Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler. KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK? 15–21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK’nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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