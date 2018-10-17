KYK burs ve kredi başvuru şartları neler? Kimler KYK bursu başvurusu yapabilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu anlamda maddi durumu yetersiz olan öğrencilere karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödenmesi koşuluyla öğrenim kredisi veriyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları için hangi bilgiler gerekiyor, kimler başvuru yapabiliyor?
KİMLER BURS ALABİLİR?
burstan yararlanabilmektedir.
KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR?
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
15–21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.
KYK’nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.