KYK bursları ne zaman yatacak? 2019 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin bu sıralar en önemli gündem maddelerinden biri KYK bursları..Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklanmıştı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Biz de haberimizde KYK bursları ile ilgili merak edilen son ayrıntılara yer verdik.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını idame ettirebilmeleri için maddi destek sunuyor. Başvuru sonuçları ve taahhüt işlemleri sona erdi. Şimdi sırada KYK ödemelerinde… KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile öğrencilerin hesaplarına yatıyor. Burs ve kredi ödemeleri genelde ayın ilk on günü içinde yatıyor. Öğrenciler merakta; KYK bursları ne zaman hesaba yatacak? KYK bursları ne kadar oldu? İşte detaylar…

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK tarafından yapılan açıklamaya göre ilk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda ücretlerini alabiliyor.

KYK BURSLARI NE KADAR?

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019’dan itibaren ödenmeye başlanacak.