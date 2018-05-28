KYK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! KYK başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. KYK, 1120 kamu personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. KYK personel alımı başvuru sonuçları http://basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer alıyor. İşte KYK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) resmi internet sitesinden merakla beklenen sonuçları açıkladı. KYK açıklamasında “6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımına ilişkin başvurular 09.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında alınmıştır. Başvuru sonuçları http://basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.” ifadesi yer aldı.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

ALIM YAPILAN KADROLAR

KYK Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 diyetisyen ve 5 destek personeli (şoför) olmak üzere toplam 15; taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli ve 81 destek personeli (şoför) olmak üzere toplam 449 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Yerleştirme, usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

KYK Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak listede yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.