KYK yurt başvuruları e-Devlet’te! KYK yurt ve burs başvuru detayları…

Üniversite hayatına başlayacak öğrencileri yurt telaşı sardı. KYK yurtlarına başvurarak öğrenim hayatlarını devlet yurdunda sürdürecek olan öğrenciler başvurulara dair detayları Google üzerinde araştırıyorlar. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Burs başvuruları ise henüz başlamadı.

KYK yurt başvuruları başladı, başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Bu nedenle ilk iş e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifreniz varsa haberimizden nasıl başvuru yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. KYK burs başvuruları ise tüm üniversite kayıtları bittikten sonra başlayacak.

BAŞVURULARDA E-DEVLET ŞİFRESİ ŞART

Başvurular e-devlet üzerinden alınacağı için e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrenciler, yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından yapılan duyuruya göre burs ve kredi başvuruları ise yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin sonlanmasının ardından ilerleyen tarihlerde kamuoyuna duyurulacak.

E-DEVLET KYK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

SORUN YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.