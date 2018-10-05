2018’de KYK kredi ve burs başvuru ekranı ne zaman açılacak? KYK’dan burs başvuru açıklaması geldi mi?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Cumhurbakanı Erdoğan'ın burs ücretleri hakkında yaptığı açıklama sonrası başvurular ne zaman başlayacak merak eden öğrenciler KYK resmi sitesini anbean kontrol ediyor. YUrtkur'dan KYK burs başvuru tarihine dair bir açıklama ise henüz geldmedi.

KYK burs ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. 12 Ay süre ile öğrencilere destek sağlayan KYK burs ve kredileri için başvuru tarihi bekleniyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.