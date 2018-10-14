Laf atma kavgası sonucu 4 kişi gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan ve ismi öğrenilemeyen genç kadın kendisine laf atıldığı gerekçesiyle cep telefonuyla yakınlarını aradı. Kadının yakınları evin önündeki Halit G.´ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın da kullanıldığı kavgaya bölgede uygulama noktasındaki trafik polisi ekipleri müdahale etti.
ANNE, BABA VE 2 KARDEŞ GÖZALTINDA
Takviye gelen diğer polis ekiplerininde müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Hafif yaralanan Halit G., polis otosuyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Kendisine laf atıldığını iddia eden kadının annesi, babası ve 2 erkek kardeşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA
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