Laf atma kavgası sonucu 4 kişi gözaltına alındı

Karabük'te, evinin balkonunda kendisine laf atıldığını iddia eden kadının yakınları, Halit G.'ye (36)´ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın kullanıldığı kavgada Halit G., yaralanırken kadının babası, annesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan ve ismi öğrenilemeyen genç kadın kendisine laf atıldığı gerekçesiyle cep telefonuyla yakınlarını aradı. Kadının yakınları evin önündeki Halit G.´ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın da kullanıldığı kavgaya bölgede uygulama noktasındaki trafik polisi ekipleri müdahale etti.

ANNE, BABA VE 2 KARDEŞ GÖZALTINDA

Takviye gelen diğer polis ekiplerininde müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Hafif yaralanan Halit G., polis otosuyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Kendisine laf atıldığını iddia eden kadının annesi, babası ve 2 erkek kardeşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA