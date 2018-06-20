Laiklik çağrısı yapanlar beraat etti

Terör örgütü IŞİD'in Reina saldırısından sonra Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede laiklik çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edilen Halkevleri üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın beraatine karar verildi.

IŞİD tarafından 1 Ocak 2017’de Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının laikliği hedef aldığını belirten Halkevleri üyesi bir grup, Okmeyadanı’nda bir kahvehanede laiklik çağrısı yaparak katliamı protesto etmişti. Ancak, bildiriyi okuyanlar arasında bulunan Ayşegül Başer ile Hamit Dışkaya ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettikleri suçlamasıyla 3 Ocak 2017’de tutuklanmış haklarında üçer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İkili, 25 Nisan 2017’deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Dün İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, Ayşegül Başer ile Hamit Dışkaya’nın beraatine karar verdi. Mahkeme, firari olan diğer iki sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.