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Lastiği patlayan halk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, lastiği patlayan özel halk otobüsünün üst geçidinin ayağına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

android-time 19:28 7 Nisan 2018
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Lastiği patlayan halk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, lastiği patlayan özel halk otobüsünün üst geçidinin ayağına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-650 Karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

 

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Pamukova’dan Adapazarı’na yolcu taşıyan Bekir Ayözen idaresindeki 54 J 6023 plakalı özel halk otobüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Özel halk otobüsü yol kenarındaki ağaçlık alanda sürüklendikten sonra durabildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

14 KİŞİ YARALANDI

Otobüsteki yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kazada Emine Çetin, Aziz Çetin, Kübra Yıldız, İsa Bayram, Sülviye Tuzcu, Hacer Turan, Selma Mert, Yusuf Ensar Armağan, Nevradil Armağan, Elif Armağan, Elif Göbek, Saliha Bilgin, Ergül Koç ve Veysel Esenli yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: android-time 19:5907.04.2018
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