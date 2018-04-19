Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

Erken seçim kararının açıklanmasıyla Türkiye'nin gündemi tamamen erken seçime odaklandı. Gazeteci Levent Gültekin ise seçim kararının ardından cumhurbaşkanı adağı olduğunu açıkladı. Peki Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin nereli ve kaç yaşında?

Erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran’da yapılmasına karar verildi herkesin gözü cumhurbaşkanı adaylarına kilitlendi. Levent Gültekin kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Birçok kişi Levent Gültekin kimdir sorusunu sormaya başladı. İşte merak edilenler…

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Vikipedi’de yer alan biyografisine göre; Levent Gültekin Kürt kökenli, Türk yazar ve gazetecidir. 1972’de Göle Ardahan’da doğan Gültekin’in hayatı şu şekilde…

Hayatı;

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğdu. Üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak’ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak’tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu’nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009’da TMSF idaresi altındaki Cine5’te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir. Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

LEVENT GÜLTEKİN’İN AÇIKLAMASI

“İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek “Ben seçimleri dün yaptım” demek, “Benden başka ülkeyi kimse yönetemez” demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk alma meselesidir. Ülkemizi bir kişinin dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye “Türkiye senden daha büyüktür” meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum, sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız”