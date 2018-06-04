LGS sorularını sızdıran öğretmenler serbest

İstanbul'da, 2 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü alarak sınav sorularının paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruları paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
“4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun” gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle, haklarında herhangi bir işlem yapılmayan 3 öğretmen serbest bırakıldı.
Öte yandan öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.