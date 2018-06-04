LGS sorularını sızdıran öğretmenler serbest

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların sınav sırasında paylaşılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 öğretmen, haklarında herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında öğretmenlerin cep telefonları üzerinde inceleme de yapılacak.

İstanbul'da, 2 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü alarak sınav sorularının paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruları paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

İŞLEM YAPILMADI

“4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun” gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle, haklarında herhangi bir işlem yapılmayan 3 öğretmen serbest bırakıldı.

CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

Öte yandan öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.