LGS tercihleri sonuçlandı ve sonuçlar MEB tarafından açıklandı… LGS tercih sonuçlarıyla lise virajı dönüldü!

Bir liseye yerleşerek ortaöğretim hayatlarına başlayacak olan öğrencilerin heyecanının zirveye ulaştıran LGS tercih sonuçları açıklandı. Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi. LGS tercih sonuçlarına göre sadece 197 kontenjan boş kaldı. LGS tercih sonuçlarına MEB'in sonuç sistemi aracılığıyla ulaşan öğrenciler merakla diğer detayları araştırıyor...

LGS tercih sonuçları açıklandı öğrencilerin lise hayatlarının hangi okullarda şekilleneceği belli oldu. LGS tercihlerini tamamlayan öğrencilerin dört gözle bekledikleri LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan MEB.gov.tr üzerinden yayınlandı. Lise yerleştirmelerinin ilan edilmesiyle yüzbinlerce kişi MEB’in sitesine akın etti… Haberimizdeki link üzerinden LGS tercih sonuçlarını aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvurularıyla ve kontenjanlarla ilgili haberler ilerleyen günlerde sozcu.com.tr’de olacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI

YENİ SİSTEMLE İLK YERLEŞTİRME İÇİN MEB AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığından, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemlerine yönelik bir açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştır. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılmıştır. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler ise şöyle:

“Merkezi yerleştirme; toplam kontenjan 127 bin 480, boş kalan kontenjan 197, tercih yapan aday sayısı 437 bin 70, yerleşen aday sayısı 127 bin 283. Yerel yerleştirme; toplam kontenjan sayısı 1 milyon 141 bin 318, boş malan kontenjan 342 bin 392, tercih yapan aday sayısı 1 milyon 17 bin 891, yerleşen aday sayısı 798 bin 926, yerleşemeyen aday sayısı 91 bin 687.”

Genel olarak merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre; yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, yüzde 15 imam hatip lisesi, yüzde 35 meslek liselerine yerleşme gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, merkezi yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre yerleştirildikleri belirtilirken, sadece 51 adayın sınav puan eşitliği durumu oluştuğu ve bu adayların OBP üstünlüğüne göre yerleştirildiği ifade edildi.

Yerel yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapıldığı, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 adayın ilgili okullara manuel yerleştirildiği ve işlemin sonlandırıldığı kaydedilirken, bu 5 adayın hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmadığı kaydedildi.

LGS TERCİH SONUÇLARININ İSTATİSTİK DETAYLARI

Öğrencilerin yüzde 15’i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.

Lise geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanmıştı.

33 bin 964 aday birinci tercihlerine yerleştirildi.

Öğrenciler, hangi liseye kayıt hakkı kazandığını bakanlığın resmi sayfasından sorgulayabiliyor.