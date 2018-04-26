Lise öğrencisine saldırmıştı! Yakalama kararı çıktı

Kadıköy’de, okula gitmek üzere kaldırımda yürüyen lise öğrencisine yumruk atarak yüzünden yaradığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Anıl Koray Gürbulak’ın mahkemenin ara kararı ile 5 Şubat’ta tahliye edildiği ortaya çıktı. “Silahla kasten yaralama” suçundan l yıl 6 aya kadar hapsi istenen ve davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Kadıköy'de, 26 Ocak 2018 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G. Kutlar, okula gitmek üzere kaldırımda yürürken, karşı taraftan gelen Anıl Koray Gürbulak tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan olayın ardından hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Olay yeri görüntülerinin incelenmesi ile kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı. Adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı. Savcılığın itirazı üzerine ikamet adresinin bulunmaması ve kaçma şüphesinin olması nedeniyle yeniden gözaltına alınan ve ikinci kez mahkemeye çıkarılan saldırgan olaydan 2 gün sonra tutuklandı. Anıl Koray Gürbulak hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin ara kararında sanığı 5 Şubat 2018 günü tahliye ettiği ortaya çıktı.

ARA KARARDA TAHLİYE EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına müştekiler B.G. Kutlar, babası Bilge Murat Kutlar ile avukatları katılırken, yaklaşık 1 hafta tutuklu kalmasının ardından ara kararla tahliye edilen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan sanık Anıl Koray Gürbulak katılmadı. Mahkeme hakimi, sanık hakkında çıkarılan zorla getirilme kararının sanığa tebliğ edilemediğini kaydetti.

‘YUMRUK ATTI, YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ'

Evden okula gitmek üzere yürüdüğü sırada olayın gerçekleştiğini anlatan mağdur müşteki B.G. Kutlar, “Kulağımda kulaklık ile müzik dinliyordum. Kaldırımda yürüdüğüm sırada daha önce tanımadığım ve göremediğim sanık bir anda yüzüme yumruk attı. Yumruk darbesi ile yaralandım. Sanık yumruğu attıktan sonra yolda yürümeye devam etti. Şikayetçiyim” dedi.

BAKANLIK'TAN KATILMA TALEBİ

B.G. Kutlar'ın babası müşteki Bilge Murat Kutlar ise kızının kendisini arayarak, darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Kutlar, “Olaya ilişkin kamera kayıtlarını izledim. Sanıkla herhangi bir husumetimiz bulunmamakta. Şikayetçiyim” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Melike Gerek, kadına şiddete karşı yasa gereğinde davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatının davaya katılma talebini kabul etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sanığa mernis adresi bulunmadığı nedeniyle ulaşılamadığını belirten mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.