E Okul LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonuçları MEB’in sitesinde yayınlandı…

2018 LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından erişime açıldı. Liseye başlayacak olan ilköğretim mezunu öğrenciler E Okul ve Milli Eğitim Bakanlığı sitelerinden sonuçları sorgulayacak. TC kimlik numarası ve okul numarası ile sonuçlar öğrenilebiliyor. Öğrenciler sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyordu ve açıklandı. Sonuçlara dair detaylar haberimizde...

LGS tercih sonuçları heyecanı zirveye ulaştı ve sonuçlar açıklandı. Lise adaylarının heyecan dolu bekleyişi sona erdi, LGS tercih sonuçlarıyla beraber öğrenciler ortaöğretim hayatlarını hangi okullarda sürdüreceğini öğrendi. Boş kontenjanlarda aynı gün adaylara duyurulacak. İşte LGS tercihleri, nakil ve kontenjan süreci hakkında merak edilenler…

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

2018 LGS TERCİH SONUÇLARI 10:30 DOLAYLARINDA AÇIKLANDI

Bakanlığın gerek resmi web sitesinde gerek e-Okul'un sorgu sayfasında LGS tercih sonuçları, 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Saat kaçta açıklanacak, sorusuna resmi açıklama yapmayan MEB, geçmiş sınav ve tercih işlemlerine dair sonuçları 10:00 ile 14:00 arasında açıklamıştı.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

E Okul’da bugün LGS tercih sonuçları yoğunluğu var. Açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarıyla beraber yaklaşık 1 milyon 200 bin adayın hangi liselerde eğitim göreceği belli olacak. Sorgulama yapmak için kullanabileceğiniz adresler şöyle;

https://e-okul.meb.gov.tr/

www.meb.gov.tr

LGS SONRASI NAKİL SÜRECİ

2 Temmuz 2018 tarihinde ise “Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı” yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası”Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak.

İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos – 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül – 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor

4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül – 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde “Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması” işlemleri gerçekleşiyor.

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BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?



TEOG’da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül

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LGS HAKKINDA

2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulundukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Bakanlık 5 maddelik açıklaması:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9'uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.