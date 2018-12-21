Liseli Emre, ‘yan bakma’ kavgasında bıçaklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, lise öğrencisi Emre A. (18) karnından yaralandı. Olay sonrası kaçan ve Arıkan'ı bıçakladıkları öne sürülen F.B. (19) ve O.U. (20), polis ekiplerince yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi’ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi’nin karşısında meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı. İLGİLİ HABER Telefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılar Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi Emre A., karnından yaralandı. Çevredeki öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre A., sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Arıkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kavgada Emre A.’ı bıçakla yaralayıp, kaçtıkları ileri sürülen F.B. ve beraberindeki O.U.’yu yakalayıp, gözaltına aldı. DHA

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